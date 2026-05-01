В Челябинской области объединят Центр медицины катастроф и службу «03»

В Челябинской области объединят Центр медицины катастроф и службу «03», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Подписано соответствующее распоряжение регионального правительства.

«Реорганизовать Государственное автономное учреждение здравоохранения “Станция скорой медицинской помощи” в форме присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области”», — говорится в документе.

Вся процедура реорганизации займет не более шести месяцев.

Напомним, еще в 2019 году Минздрав России представил план мероприятий по реорганизации системы скорой медпомощи с целью развития трехуровневой системы оказания медицинской помощи в экстренной форме. Именно тогда заговорили про объединение станций СМП и территориальных Центров медицины катастроф в одно юридическое лицо.