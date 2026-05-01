В Челябинской области объединят Центр медицины катастроф и службу «03»

Подписано соответствующее распоряжение регионального правительства.
«Реорганизовать Государственное автономное учреждение здравоохранения “Станция скорой медицинской помощи” в форме присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области”», — говорится в документе.
Вся процедура реорганизации займет не более шести месяцев.
Напомним, еще в 2019 году Минздрав России представил план мероприятий по реорганизации системы скорой медпомощи с целью развития трехуровневой системы оказания медицинской помощи в экстренной форме. Именно тогда заговорили про объединение станций СМП и территориальных Центров медицины катастроф в одно юридическое лицо.