В России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков

В России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более сто граммов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов вступил в силу.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце марта.

При этом путешественники смогут вывозить такой груз в страны ЕАЭС через московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также аэропорт Владивостока «Кневичи», но только при наличии разрешения Пробирной палаты.

Кроме того, исключения сделаны для вывоза золота в слитках физлицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска в тех же аэропортах при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты; а также для вывоза золотых слитков юрлицами и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил ранее, что таможенные офицеры в России смогут с помощью мобильных устройств проверять наличие разрешений Федеральной пробирной палаты для вывоза золота.