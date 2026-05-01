Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург

Археолог Александр Бутягин вернулся домой в Санкт-Петербург после освобождения из польской тюрьмы. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина».

Источник: Life.ru

«Александр Бутягин дома, в Петербурге. Мы уверены, что Александр ещё сам обратится ко всем читателям этого канала. А пока хотим сказать спасибо всем, кто поддерживал его и нас на протяжении этих пяти месяцев», — говорится в сообщении.

А ранее Александр Бутягин заявил, что считает своё задержание частью кампании по формированию негативного образа России, а инициатива обвинений могла исходить от украинских археологов. По его словам, подобная риторика направлена на то, чтобы представить Россию страной, которая наносит ущерб не только в ходе боевых действий, но и в культурной сфере. Археолог заявил, что несколько лет назад украинские специалисты могли предложить саму идею подобного обвинения. Бутягин также подчеркнул, что, как он считает, основная цель подобных действий заключается в информационном воздействии на общественное мнение.

