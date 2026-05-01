На первомайский маршрут вышел экскурсионный трамвай «Красноярск — город трудовой доблести»

По правобережью прокатился экскурсионный трамвай «Красноярск — город трудовой доблести», сообщили в пресс-службе мэрии.
Экскурсоводы молодёжного центра «Центр путешественников» рассказали пассажирам об эвакуированных в Красноярск заводах и предприятиях в годы Великой Отечественной войны, трудовых подвигах жителей Красноярска и поделились воспоминаниями ветеранов.
Ещё одна трамвайная экскурсия пройдет сегодня после митинга, который состоится в 12 часов на стеле «Красноярск — город трудовой доблести».
Напомним, 1 мая в нашей стране отмечается Праздник Весны и Труда.
