Всего 19 рабочих дней в мае: удар по зарплате

Май — один из самых невыгодных месяцев для отпуска. Причина простая: рабочих дней мало (всего 19), поэтому каждый рабочий день стоит дороже. Потери в зарплате могут составить 10−15 тысяч рублей в зависимости от оклада.
Разберём на примере при окладе 70 000 рублей. Средний отпускной день стоит 2 389 рублей (исходя из среднегодового заработка). А один рабочий день в мае — 3 684 рубля (70 000 ÷ 19). Если взять 10 дней отпуска, вы получите 23 890 рублей отпускных. За оставшиеся 9 рабочих дней — 33 156 рублей. Итого за месяц: 57 046 рублей вместо 70 000. Потери — почти 13 000 рублей.
Сам праздничный день (1 или 9 мая) в отпуск не включается и не оплачивается. Если хотите сэкономить, лучше берите отпуск в июне или июле — там рабочих дней больше, и день стоит дешевле. А если главное — длинный отдых, а не деньги, оформляйте отпуск на 4−8 мая: получите 11 выходных подряд ценой 5 дней отпуска.