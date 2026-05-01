Команда Ural Motorsport впервые выступит на международном ралли в Китае

Гонщикам предстоит преодолеть около 8 тыс. км по песчаным дорогам и дюнам Тянь‑Шаньских гор — от Урумчи до Аксу. Почти половина маршрута, состоит из скоростных участков, где спортсменам потребуется максимальная концентрация и мастерство. «Это будет серьезное испытание для команды. Такой длинной гонки мы никогда не проходили. Задача — попробовать свои силы в очень длинной гонке и в условиях, где у нас пока нет большого опыта», — заявил директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев.