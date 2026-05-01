Команда Ural Motorsport впервые выступит на международном ралли в Китае

Команда Ural Motorsport впервые примет участие в международном ралли Taklimakan Rally 2026, которое пройдет в Китае с 16 мая по 3 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Экипажи завода «Урал» (Миасс) выступят в категории Т5 на двух гоночных болидах. Их соперниками станут опытные участники из команды «КАМАЗ‑мастер», а также представители китайского грузового класса.
Составы экипажей уже определены. В первом пилотировать будет Юрий Найман, штурманом выступит Александр Шмелев, а механиком — Антон Кушников. Второй экипаж возглавит пилот Иван Королев, ему будет помогать штурман Кирилл Воротников и механик Дмитрий Берсенев.
Гонщикам предстоит преодолеть около 8 тыс. км по песчаным дорогам и дюнам Тянь‑Шаньских гор — от Урумчи до Аксу. Почти половина маршрута, состоит из скоростных участков, где спортсменам потребуется максимальная концентрация и мастерство. «Это будет серьезное испытание для команды. Такой длинной гонки мы никогда не проходили. Задача — попробовать свои силы в очень длинной гонке и в условиях, где у нас пока нет большого опыта», — заявил директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев.
Перед стартом машины прошли серьезную подготовку: инженеры изменили конфигурацию впуска и выпуска, на одном из болидов заменили раму и скорректировали развесовку, сместив баки для улучшения ходовых качеств. «Такли-Макан — новый для нас этап. Своего рода экзамен на прочность для техники и духа команды. Мы знаем, что пустыня и дюны не прощают ошибок, поэтому наиболее тщательно готовимся к их покорению. Уверен, зрители увидят настоящее противостояние грузовиков», — отметил руководитель команды Виктор Яковлев.
Участие в Taklimakan Rally 2026 станет важным шагом в развитии гоночной программы завода «Урал». Ранее команда неоднократно доказывала свои возможности на престижных международных ралли марафонах, включая «Париж-Дакар» и «Шелковый путь».