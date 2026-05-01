Дмитрий Демешин поздравил жителей края с Первомаем

В День Весны и Труда губернатор Хабаровского края принял участие в субботнике, выступил на митинг-концерте, а также пообщался с хабаровчанами и гостями краевой столицы. «Наш Хабаровский край — земля трудолюбивых людей. Когда-то здесь за очень короткий срок на месте непроходимой тайги выросли современные города, мощные гражданские и оборонные предприятия, морские и воздушные гавани, автомобильные и железные дороги. И всё это сделано руками наших отцов, дедов и прадедов. Наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал: “Мы отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идём вперёд и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России”. И мы в крае действительно запускаем масштабные проекты, создаём новые рабочие места. И, конечно, бесценен труд всех, кто приближает нашу Победу в специальной военной операции. Сегодня на праздничный митинг собрались представители самых разных профессий, разных народов и этносов, но все мы — люди труда и все мы — жители прекрасного Хабаровского края — части большой и великой России. Поздравляю вас с Первомаем и желаю только новых достижений!».