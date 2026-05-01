Двойная оплата или отгул: что выгоднее?

Если вы работаете по стандартному графику 5/2, 1 и 9 мая — ваши законные выходные. Но есть категории сотрудников, которые трудятся в праздники: экстренные службы, медицина, транспорт, непрерывные производства. Для них действуют особые правила оплаты (статья 153 ТК РФ).
Вариант 1: Двойная оплата. За каждый час или день работы в праздник вы получаете как минимум в два раза больше обычной ставки. Если отработанное время превышает месячную норму, доплата ещё выше. Вариант 2: отгул. Вы берёте дополнительный день отдыха, а праздничный день оплачивается в одинарном размере.
Важное условие: работодатель обязан получить ваше письменное согласие на работу в праздник, кроме случаев аварий и ЧС. Отказаться могут только сотрудники, вызванные для предотвращения катастрофы. Также Конституционный суд подтвердил, что расчёт за труд в праздник нельзя делать исходя из одного «чистого» оклада — учитываются все компенсации и стимулирующие выплаты.