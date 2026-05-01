Как высадить сердце огорода?

Высадка рассады томатов и перцев в открытый грунт — это всегда переход от тепличных иллюзий к суровой реальности. К середине или концу мая, когда минует угроза заморозков, наступает тот самый день. Ориентир простой: почва на глубине 10 см прогрелась до 15−18 градусов, а ночная температура не опускается ниже 12 .
Участок готовят заранее. Томатам нужна рыхлая, но умеренно питательная земля без фанатизма в азоте, иначе нарастёт ботва. Перцы требовательнее: любят лёгкий суглинок с перегноем и обязательным дренажом — их корни задыхаются в плотной почве. За пару недель до высадки грядки перекапывают, вносят перепревший компост и золу.
Перед посадкой рассаду закаляют: за 7−10 дней её выносят на воздух, начиная с часа, доводя до суток. Саженцы поливают за 2 часа до перемещения в грунт — так легче извлекать ком. Для томатов допустимо заглубление: стебель пускает дополнительные корни. Крупноплодным сортам оставляют 50−60 см между кустами, низкорослым — 30−40 см. С перцами иначе: их заглублять нельзя — стебель не даёт боковых корней, загниёт. Сажают строго на тот же уровень, что в горшке, соблюдая 40 см в ряду.
После перевалки каждую лунку проливают водой (не холодной) и сразу мульчируют сухой землёй или торфом — это предотвращает корку. В первые три дня лучше притенить растения спанбондом или ветками: яркое солнце после парника стрессует.
Уход после посадки минимален: первые 10 дней только полив под корень, если нет дождей. Томаты поливают раз в 5−6 дней, но обильно, перцы чаще — каждые 3−4 дня, малыми дозами. Подкормки начинают через две недели: фосфор и калий для завязей, для перцев дополнительно магний. Особняком стоит угроза возвратных холодов — даже кратковременное падение до +2°C убивает цветочные почки у перцев. Поэтому на ночь молодые посадки укрывают лутрасилом до первой декады июня.
Главное правило этого этапа — не спешить и смотреть не на календарь, а на погоду. Посаженные в холодную землю томаты и перцы остановятся в росте на две недели, а вместо мощных кустов выдадут хилые растения, которые потом долго болеют.