Как высадить сердце огорода?

Перед посадкой рассаду закаляют: за 7−10 дней её выносят на воздух, начиная с часа, доводя до суток. Саженцы поливают за 2 часа до перемещения в грунт — так легче извлекать ком. Для томатов допустимо заглубление: стебель пускает дополнительные корни. Крупноплодным сортам оставляют 50−60 см между кустами, низкорослым — 30−40 см. С перцами иначе: их заглублять нельзя — стебель не даёт боковых корней, загниёт. Сажают строго на тот же уровень, что в горшке, соблюдая 40 см в ряду.