Маевки, гуляния и шашлыки: Беларусь отмечает Праздник труда

Данный праздник в суверенной Беларуси установлен президентским указом, который был подписан 26 марта 1998 года. 1 мая является выходным днем.
Как сообщила Федерация профсоюзов Беларуси, столичный парк Победы будет одной из главных площадок торжественных мероприятий и массовых гуляний 1 мая.
Отраслевые профсоюзы откроют в парке интерактивные площадки, на которых будет представлена передовая техника, спецтранспорт, можно будет даже проехаться за пультом управления современного экскаватора, рассказали в ФПБ.
Также пройдут профсоюзные маевки в парке имени 50-летия Великого Октября. Накануне 1 мая ФПБ запустила масштабный онлайн-челлендж к Празднику труда — работники разных предприятий в социальных сетях рассказывают о своих профессиональных достижениях.
Первомай имеет достаточно богатую историю, его отмечают в разных странах. Традиция празднования связана с событиями, произошедшими в Чикаго в конце ХIХ века, когда 1 мая 1886 года там вспыхнули масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые протестовали против низкой зарплаты и тяжелых условий труда.
Уже почти полтора века этот праздник отмечается в России, в США и ряде европейских, африканских и латиноамериканских стран.
Первомай называют по-разному — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
С большим размахом
Первомай праздновали в СССР, впервые нерабочим днем он стал в 1918 году и получил название День Интернационала.
Через 10 лет советские граждане на первомайские праздники получили два официальных выходных. 1 мая стали проводиться воздушные парады на Красной площади в Москве, на которых демонстрировалась вся мощь советского военного самолетостроения.
В 1950-е годы Первомай в Советском Союзе начали отмечать с особым размахом — в городах проводились демонстрации трудящихся, а 1956-м впервые был проведен телерепортаж с военного парада на Красной площади в Москве.
Традиция устраивать массовые гуляния на Первомай сохранилась до сих пор, также в этот день многие отправляются на природу «на шашлыки».