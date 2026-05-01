С 1 мая изменилось расписание движения двух автобусов на Куршскую косу

С 1 мая изменилось расписание движения автобусов № 210 и 593, которые ходят на Куршскую косу. Об этом сообщает администрация Зеленоградского района.
Муниципальный автобус № 210 сообщением Зеленоградск — Морское ходит теперь по летнему расписанию. Первый рейс будет отправляться в 6:40, прибывать через час в Морское.
Межмуниципальный автобус № 593 сообщением Калининград — Морское, который не ходил зимой, вернулся на маршрут. Его полное расписание здесь.
