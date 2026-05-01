В Хабаровском крае тигр подошёл к сёлам Пушкино и Лермонтовка

В Хабаровском крае обсудили дополнительные меры реагирования на возможное появление амурского тигра в сёлах Пушкино и Лермонтовка, — сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства края.
30 апреля прошло совещание с участием полиции и главы территории. Речь шла о совместной работе служб и снижении рисков выхода хищника в населённые пункты.
В район направлена группа по отлову тигра. Все мероприятия проводятся на основании разрешения Росприроднадзора. Ранее охотоведы уже работали здесь с декабря 2025 по февраль 2026 года, постоянно находясь в населённых пунктах. Сейчас работы возобновлены и находятся под контролем управления.
Специалисты отмечают, что амурский тигр — крайне осторожный и скрытный хищник, поэтому его отлов требует времени и не всегда даёт быстрый результат даже при постоянной работе на месте.
Жителям напоминают: при появлении диких хищников в населённых пунктах или СНТ необходимо немедленно звонить по номеру 112. Информация оперативно передаётся в компетентные службы.