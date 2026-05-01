ГК «Первый Трест» начинает строить новый «Мир» — «город в городе» на берегу Белой

Перед Праздником Весны и Труда, в прошлом — Днем международной солидарности трудящихся, практически каждому взрослому гражданину нашей страны на ум приходит лозунг «Мир! Труд! Май!».
Символично, что именно перед Первомаем Группа компаний «Первый Трест», получив разрешение на строительство масштабного проекта в Кузнецовском затоне, объявила о его запуске.
ЖК «Мир» расположится на берегу реки Белой — еще одного символа башкирской столицы. По задумке одного из ведущих девелоперов региона, монументальный комплекс комфорт-класса будет обладать продуманной инфраструктурой и, в то же время, стоимость жилья здесь будет доступной для многих.
— Это новый вызов для нас, — говорит Генеральный директор Группы компаний «Первый Трест» Ильдар Гарипов. — У проекта интересная концепция, где за основу мы взяли успешный опыт советского времени: создание «городов в городе» — микрорайонов с развитой социальной и инженерной инфраструктурой.
То есть, это будет «Мир» (какое красивое, емкое и гордое название и оно, конечно, обязывает), в котором есть все то, что нужно для комфортной жизни. Так, архитектурный стиль комплекса символизирует надежность, основательность, верность принципам разумного подхода к жизни, уважение к будущим жителям.
Плановые сроки строительства впечатляют: завершение строительства первой очереди предполагается уже в 2028 году. Всего в проекте 3 квартала, в которые входит более 240 тысяч квадратных метров жилой площади.
— По сути «Мир» — это возвращение к идее цельного пространства, созданного исходя из потребностей современного человека, — продолжает Ильдар Гарипов. — Мы росли и воспитывались во дворах, кварталах, и там была масса преимуществ, в том числе — полноценная, самодостаточная среда, где в шаговой доступности было все необходимое для семьи: детские сады, школы, поликлиники и зоны отдыха.
Один из лучших принципов советской городской застройки — социальная ориентированность — стала лейтмотивом создания нового комплекса. Уже на этом этапе.
запроектировано строительство собственной школы на 1300 мест, что полностью снимет вопрос с устройством детей. А жить рядом со школой — это в условиях мегаполиса бесценно.
Конечно, выбирая жилье, люди, прежде всего, обращают внимание на удобство самой квартиры, ее площадь, планировку, виды из окон. В ЖК «Мир» представлено множество вариантов, отвечающих всем запросам будущих новоселов и всем современным стандартам строительства. Увеличенные окна открывают живописные виды, а просторные прихожие и кухни-гостиные делают квартиру комфортной. На первых этажах предусмотрены квартиры с собственными палисадниками и отдельным выходом во двор — это ли не счастье?
Высота потолков в квартирах на первых и последних этажах достигает четырех метров, что добавляет в помещениях воздуха и света. В части планировок предусмотрены мастер-спальни с отдельным санузлом и гардеробной. Такое разнообразие решений позволяет выбрать идеальное пространство для жизни.
Но жизнь людей не замыкается в стенах собственных квартир. Подъезды и вестибюли станут здесь полноценным общественным пространством с кофейней, коворкингом, уютной зоной ожидания и даже небольшой игровой комнатой, где маленькие жители быстро подружатся друг с другом. Отдельные комнаты предусмотрены для парковок велосипедов и колясок, а посылочные ячейки позволят забирать заказы без контакта с курьером.
Собственная охрана и контрольно-пропускной пункт в ЖК «Мир» обеспечат еще большую безопасность и комфорт. Интеллектуальная подсветка фасадов и мест общего пользования будет автоматически адаптироваться под время суток, создавая приятную атмосферу и подчеркивая удивительную архитектуру комплекса.
— Мы уверено движемся к первому миллиону сданных квадратных метров жилья, — говорит Ильдар Гарипов, руководитель одного из крупнейших девелоперов Республики Башкортостан. — Нами уже реализовано 17 проектов в историческом и географическом центрах города. Собственный штат конструкторов и сотрудничество с проектными бюро международного уровня позволяет создавать уникальные проекты. Гордимся тем, что имеем самое непосредственное отношение к созданию нового архитектурного облика любимой Уфы.
