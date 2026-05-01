В Самаре запустили бесплатную экскурсию с аудиогидом по хлебным местам

С Волги Самара представлялась крупным городом с бойкой торговой жизнью. Нагруженные волжским зерном барки и баркасы отправлялись в порты Каспия, Азова, Балтики. Кстати, первая пристань в Самаре была открыта еще в 1600 году: тогда по реке ходили суда, которые тянули бурлаки.
За несколько десятилетий, благодаря «хлебным» деньгам, Самара изменилась до неузнаваемости. Местные купцы Неклютины, Субботины, Курлины, Шихобаловы построили десятки мельниц и знаменитое здание Хлебной биржи, пшеница шла на экспорт в Европу. Также Шихобалов и Соколов за свой счет строили храмы, открывали учебные заведения, больницы, приюты, помогали обездоленным и голодающим.
Пройти новый туристический маршрут по Самаре поможет подробный гид в геосервисе 2ГИС, а прослушать аудиоэкскурсию можно в музыкальном сервисе «Звук». Голосами аудиоверсии стали самарский ресторатор Евгений Реймер и известный писатель и драматург Александр Цыпкин. Атмосферу XIX века в экскурсии создают стилизованные театральные вставки в исполнении профессиональных актеров.
Экскурсанты пройдут по 16 локациям. Маршрут стартует с Хлебной площади, с которой открывается вид на настоящий образец промышленного зодчества начала XX века — здание элеватора Государственного банка Российской империи. Проект этого элеватора, разработанный в стиле ампир инженером путей сообщения Владимиром Гавриловичем Петровым, был утвержден в 1913 году, достроили же здание в 1916-м и открыли в сентябре того же года. Дальше маршрут проходит через здание Хлебной биржи на Степана Разина, мельницу Башкировых, пристанские склады Мешкова и другие знаковые объекты. Финальная точка — сквер Пушкина, из которого открывается вид на паровую мельницу Субботина.
За время прогулки экскурсанты узнают, какому знаменитому сорту твердой пшеницы отдавали предпочтение самарские купцы, правда ли, что местная хлебная биржа занимала третье место в мире по объему торгов зерновыми после Новоорлеанской и Европейской, и кто был самым известным самарским крючником. Эти рабочие грузили (с помощью специальных крюков) мешки с мукой, которые поступали с разных мельниц: ветряных, водяных и паровых. Немного приоткроем завесу тайны экскурсии — это был Федор Шаляпин.
В своих мемуарах «Страницы моей жизни» о первом визите в город певец писал: "…В Самаре я попросил крючников принять меня работать с ними.
— Что ж, работай.
Грузили муку. В первый же день пятипудовые мешки умаяли меня почти до потери сознания. К вечеру у меня мучительно ныла шея, болела поясница, ломило ноги, точно меня оглоблями избили. Крючники получали по четыре рубля с тысячи пудов, а мне платили двугривенный за день, хотя за день я переносил не меньше шестидесяти, восьмидесяти мешков. На другой день работы я едва ходил, а крючники посмеивались надо мной:
— Привыкай, шарлатан, кости ломать, привыкай!".
После этого опыта Федор Шаляпин поклялся никогда более не зарабатывать физическим трудом.
Однозначно, тех, кто захочет пройти по маршруту экскурсии с аудиогидом, ждет увлекательное путешествие по страницам истории Самары и местного купечества.