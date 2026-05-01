Как в СССР ходили на демонстрации

В первомайской демонстрации всё должно было быть идеально: колонны, транспаранты, лозунги. Чтобы в День международной солидарности трудящихся всё прошло на высшем уровне, готовиться трудящиеся начинали больше чем за месяц. И всё равно для многих советских людей 1 Мая было настоящим праздником! А вот парады Победы в закрытом городе Горьком проходили в своё время лишь с особого разрешения раз в десять лет. Nn.aif.ru вспомнил, как это было.
«Кричать лозунги всем нравилось».
Советские школьники участвовали в первомайских демонстрациях с восьмого класса, когда вступали в комсомол, вспоминает общественный деятель, председатель Нижегородского отделения «Союза возрождения родословных традиций» Татьяна Грачёва. В Горьком колонны формировались у школ и шли на площадь Ленина.
«Мы были молодыми и немножко хулиганили. Например, кричали “Ура!” учителям, — рассказывает Татьяна Львовна. — У нас в 13-й школе был замечательный учитель химии, ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы в Москве 1945 года Сергей Роганов. Он, как правило, возглавлял нашу школьную колонну, и мы радостно кричали: “Дядя Серёжа, ура!” А потом: “Школа Нижегородского района, ура!” Кричать лозунги всем очень нравилось».
По пути следования первомайской колонны торговали жареными пирожками и квасом. В общей сложности, от школы до площади Ленина Татьяна Грачёва с одноклассниками шли девять километров. С собой несли небольшие транспаранты. Шарики с гелием тогда в большом дефиците, и вся колонна очень радовалась, когда они взлетали в небо.
Позже в вузе Татьяна Грачёва училась на вечернем отделении. На демонстрации вечерники не ходили, но всегда собирались отметить Первомай у кого-то из однокурсников. Накрывали нехитрый стол, танцевали, смеялись. «От работы я на демонстрацию ходила только раз, когда трудилась в Научно-исследовательском радиофизическом институте, — продолжает Татьяна Грачёва. — Сотрудники всех НИИ Горького в обязательном порядке должны были на демонстрации ходить. Было уже не так радостно, как в школе. Чтобы идти было веселее, некоторые мужчины брали с собой кто пивка, кто водочки».
Что касается Парада Победы, то в советском Горьком его отмечали далеко не каждое 9 мая, как мы привыкли сейчас. В 1965 году, к 20-летию Победы, в горьковском кремле открыли мемориальный комплекс «Вечный огонь». По площади Минина и Пожарского тогда прошло театрализованное шествие в первый раз с 1945 года.
Следующий Парад Победы в Горьком был уже через десять лет, в 1975 году, у Дворца культуры ГАЗа. На этом шествии присутствовал один из ведущих конструкторов бронетанковой техники в СССР Николай Астров. Под его руководством в Горьком в годы войны были созданы танки Т-70, Т-70М и Т-80.
Особенным стало 9 мая 1985 года, когда отмечали 40-летие Победы. Было торжественное шествие завода грузовых автомобилей и закладка Парка Победы на набережной Гребного канала.
«Но салюта до 1990-х никогда не было. Отец моей подруги Геннадий Иванович в годы войны служил десантником, его приглашали на трибуны как ветерана, — завершает разговор Татьяна Грачёва. — В 1990 году он нас с моей дочерью впервые пригласил на Парад. Мы свободно прошли за ограждение, потом все вместе возложили цветы к Вечному огню. И с тех пор каждый год вместе ходили на Парад Победы. С начала 1990-х они теперь уже в Нижнем Новгороде стали ежегодными».
Суворов в медалях Кутузова.
У краеведа, члена Регионального совета Российского военно-исторического общества Геннадия Суворова детская мечта о первомайской демонстрации воплотилась в жизнь, когда ему было пять лет. Отец Геннадия Александровича тогда работал на Горьковском автозаводе. «Помню, у главной проходной завода стояло много людей и вереница недавно сошедших с конвейера машин. В кузовах — лавочки из досок, — вспоминает Геннадий Александрович. — И целый кузов людей! Все весёлые, улыбающиеся. Стартовали, где-то в Канавинском районе разгрузились. Искали с отцом коллектив заводского литейного цеха № 5. Нашли. Баян вдруг заиграл “Утро красит нежным светом…”. Построились в колонну».
Отцу Геннадия Суворова как передовику производства доверили нести транспарант. Александр Тимофеевич посадил сына на плечи. Кто-то дал мальчику флажок с двумя воздушными шарами. Так и шли всю демонстрацию. «Вернувшись домой, как учил отец, я всех поздравил с праздником и ещё крикнул “Ура-а!” — добавляет Геннадий Александрович.
В сознательном возрасте на первомайскую демонстрацию Геннадий Суворов попал в 1972 году, когда учился в автомеханическом техникуме. Коллективу техникума дали задание сделать такую инсценировку: в кузове машины едут пять бойцов Красной Армии. Одним из бойцов назначили учащегося Суворова.
Гимнастёрки, галифе, сапоги и даже макет автомата ППШ парням выдали, но строго-настрого поручили у воевавших родственников для достоверности образа одолжить медали. «У старшей сестры моей матери воевал муж — Александр Иванович Кутузов. У него было три медали. Дядя Саша вынул их из шкатулки и передал мне, — говорит Геннадий Суворов. — Можно сказать, на первомайской демонстрации Суворов был в медалях Кутузова! Медали я, конечно, вернул с огромной благодарностью. Сам дядя Саша медали надевал только на 9 Мая».
Со временем организация первомайских демонстраций стала частью работы Геннадия Суворова — его избрали секретарём комитета комсомола завода коробок скоростей Горьковского автозавода. Вопросы в канун праздников приходилось решать разные.
Например, на 1 мая в Горьком бывало холодно. Комсомольцы за несколько дней до демонстрации выезжали в лес с важной миссией — нарезали ветки берёзы, а потом оставляли их распускаться в воде в тёплой заводской подсобке. Заводскую колонну в весенний праздник украшала свежая первомайская зелень. Веточки привязывали к транспарантам, раздавали демонстрантам.
Когда колонны автозаводцев и сормовичей приближались к площади Ленина, первые секретари двух райкомов партии выходили на трибуны и кричали колоннам своих районов: «Приветствуем коллектив заводов! Ура передовикам производства!».
«Большинство рабочих шли на демонстрацию с интересом. Приходили целыми семьями. Это была отличная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, — продолжает Геннадий Суворов. — После демонстрации некоторые шли вместе гулять в парк или в кафе. 1 мая однозначно было праздником!».
Позже Геннадий Суворов работал вторым, затем первым секретарём Горьковского областного комитета ВЛКСМ. По его словам, итоги каждой первомайской демонстрации рассматривали на заседании бюро обкома партии. Обсуждали уровень организации мероприятия и дисциплину. Как правило, и первой, и второе было на очень высоком уровне.
Тюльпаны от прохожих.
Нижегородка Евгения Савельева вспоминает, как в детстве мечтала 1 Мая пройти в колонне демонстрантов с портретом Карла Маркса — очень ей нравилась шикарная шевелюра и борода основоположника экономической теории.
Ещё маленькой Жене хотелось приколоть на одежду красный бант, а лучше — живую красную гвоздику. «Мама работала на заводе им. Петровского, но с её предприятием мы на демонстрацию не ходили. Самое обидное, что жили мы на улице Маяковского, сейчас Рождественской, и каждый год я с тоской наблюдала, как праздничная колонна с демонстрантами шла мимо наших окон. Так хотелось выбежать и пойти с ними! Может, и портрет Карла Маркса кто-то бы дал подержать».
А вот 9 мая 1986 года, по словам Евгении, на улицах было много ветеранов с наградами — мужчин и женщин. И почти все с цветами — горожане, просто прохожие, обязательно дарили им тюльпаны. «Мы с сестрой тоже встретили незнакомого ветерана, и я с замиранием сердца вручила ему три тюльпана, специально купленных заранее», — говорит Евгения.
На площади Минина и Пожарского тогда прошёл торжественный митинг, и много людей пошли возлагать цветы к Вечному огню в кремле. «На всю жизнь запомнила, что у Вечного огня на коленях стояла женщина в чёрном и горько плакала. О ком? Кого она потеряла?».