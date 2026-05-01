Миндаль и арахис — яд для белок!

Май — время, когда лес полон естественной пищи, и специальная подкормка животных обычно не требуется. Однако если вы хотите угостить лесных жителей или помочь в прохладные дни, важно знать, какие продукты безопасны, а какие смертельно опасны.
Что можно давать лесным птицам.
Для синиц, воробьёв, поползней и соек лучший корм — сырые семечки подсолнечника (несолёные и нежареные), просо, несолёное сало (можно заморозить и вывешивать на крючке) и сырое мясо. Сойкам также можно гречку с творогом и орехами. Для снегирей и свиристелей подойдут любые орехи, кроме миндаля.
Чем угощать белок.
Белки — всеядные животные, в природе они едят насекомых и даже птенцов. Их можно угощать сырыми семечками, лесными орехами, фундуком, грецкими и кедровыми орехами, а также маленькими кусочками варёной курицы. Подойдут сухофрукты и жёлуди.
Что категорически нельзя давать.
Чёрный и ржаной хлеб вызывает брожение в желудке птиц. Свежий белый хлеб и сдоба дают ложное чувство сытости, но почти не несут энергии. Пшено, очищенный рис и гречка разбухают в желудке и могут привести к гибели.
Миндаль и арахис ядовиты для белок — от арахиса у зверьков может случиться сердечный приступ. Жареные, солёные, копчёные, сладкие продукты убийственны для почек животных. Нельзя давать ядра косточек абрикоса, вишни и персика — они содержат синильную кислоту. Любые испорченные или заплесневелые продукты вызывают отравления.
Главное правило.
В тёплое время года лесные обитатели способны прокормить себя сами. Вмешательство нужно только в холода. А главное — никогда не кормите животных с рук: они могут укусить, кроме того, дикие звери переносят опасные болезни.