2 мая в Хабаровском крае пройдёт фестиваль «Ненгне»

2 мая в селе Сикачи Алян Хабаровского края состоится краевой обрядовый фестиваль коренных малочисленных народов «Ненгне» («Весна»). Событие пройдёт в культурно досуговом центре с 12:00 до 17:00, посетить мероприятие можно бесплатно, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Цель фестиваля, приуроченного к Году единства народов России, — сохранение этнокультурного и языкового многообразия коренных малочисленных народов Севера региона.
Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа. На площадке развернётся выставка ярмарка народных художественных ремёсел «Мэнгумэ илга» и будет представлена книжная экспозиция «Коренные малочисленные народы Хабаровского края — традиции и современность». В рамках конкурса «Улэнди сиаори» участники продемонстрируют традиционные блюда национальной кухни.
Творческие коллективы выступят с концертными номерами на сцене, а посетители смогут поучаствовать в мастер классах по изучению родного языка и декоративно прикладному искусству. В программу включены традиционные обряды — угощение хозяина воды — Тэму и угощение духов огня, которые помогут передать аутентичную атмосферу культуры коренных народов.
Организаторы мероприятия — региональное отделение Ассамблеи народов России Хабаровского края и региональные общественные организации «Ассамблея народов России». Фестиваль проводится при поддержке правительства Хабаровского края и Федерального агентства по делам национальностей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru