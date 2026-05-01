В волгоградском ботсаду впервые расцвело тюльпанное дерево

В облкомприроды напомнили, что Волгоградский ботсад имеет две площадки. Одна из них, на проспекте Металлургов, 68 работает в теплое время года. А оранжерея, расположенная на ул. Набережная, 2 л в Волжском, функционирует круглый год. В прошлом году Волгоградский ботанический сад привлёк более 43 тысяч посетителей.