Главная опасность для аллергиков в мае — берёза

В 2026 году из-за холодной затяжной весны массовое цветение берёзы сдвинулось примерно на 7−10 дней позже обычного. В Москве и Подмосковье пик пыления ожидается с конца апреля по середину мая — как раз на майские праздники. Уровень пыльцы в воздухе в эти дни будет составлять от 11 до 100 частиц на кубический метр — достаточно, чтобы вызвать дискомфорт у людей с аллергией.