Главная опасность для аллергиков в мае — берёза

Май — месяц, когда природа окончательно пробуждается после зимы. Но для миллионов россиян это ещё и время обострения сезонной аллергии. Рассказываем, какие растения цветут в мае 2026 года и чего ждать аллергикам.
Главный аллерген мая — берёза.
Главное растение мая — берёза. Именно её пыльца — основной аллерген весеннего сезона в средней полосе России. Одна серёжка берёзы может давать до миллиона пыльцевых зёрен, а ветер разносит их на десятки километров.
В 2026 году из-за холодной затяжной весны массовое цветение берёзы сдвинулось примерно на 7−10 дней позже обычного. В Москве и Подмосковье пик пыления ожидается с конца апреля по середину мая — как раз на майские праздники. Уровень пыльцы в воздухе в эти дни будет составлять от 11 до 100 частиц на кубический метр — достаточно, чтобы вызвать дискомфорт у людей с аллергией.
В других регионах сроки отличаются:
· На юге России (Краснодарский край, Крым) берёза уже отцвела в апреле;
· На Урале и в Западной Сибири цветение начнётся в середине мая;
· В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — в конце мая — начале июня.
Какие ещё деревья цветут в мае.
В мае к берёзе присоединяются дуб, ясень, клён, ива и тополь. Их пыльца менее агрессивна, но при высокой концентрации тоже может вызывать симптомы. В Москве, по данным «Яндекс. Погоды», в апреле-мае наблюдается цветение клёна, тополя и ивы.
С конца мая начинают пылить хвойные деревья — сосна и ель. Их жёлтая пыльца часто заметна на асфальте и машинах, но аллергию вызывает реже, чем пыльца берёзы.
Травы и кустарники.
В мае также распускаются злаковые травы и кустарники: тимофеевка, овсяница, райграс, а также бузина, шиповник и жимолость. Их активное цветение начнётся ближе к концу мая.
Как защититься аллергикам в мае.
Аллергологи советуют начинать принимать антигистаминные препараты заранее — до появления первых симптомов. Это не лечит аллергию, но помогает контролировать её проявления. Антигистаминные средства используются для лечения симптоматики, а не причин аллергии.
Простые правила поведения в сезон цветения:
· Следите за прогнозом пыльцы в приложениях («Яндекс. Погода», «Пыльца Club»);
· В сухие и ветреные дни без необходимости не выходите на улицу;
· Носите плотно прилегающие солнцезащитные очки и респиратор класса FFP2/FFP3 (обычные медицинские маски не спасают от пыльцы);
· Надевайте назальные фильтры («невидимки») — они отсекают до 98% аллергенов;
· После прогулки промывайте нос и принимайте душ, стирайте уличную одежду;
· Не сушите бельё на открытом балконе — пыльца оседает на ткани;
· Делайте дома влажную уборку.
Особенно внимательными нужно быть в майские праздники: многие поедут на природу, где концентрация пыльцы максимальна.
Перекрёстная аллергия.
Если у вас аллергия на пыльцу берёзы, будьте осторожны с некоторыми продуктами: яблоками, орехами, вишней, сливой и персиками. Они могут вызывать перекрёстную реакцию — зуд во рту и горле.
Что дальше?
После того как берёза отцветёт (обычно к концу мая), начнётся сезон злаковых трав — он продлится весь июнь и июль. А в августе к ним присоединятся сорняки: полынь, лебеда и амброзия.