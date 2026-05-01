Финский политик считает унижением, что Кая Каллас отвечает за европейский дипломатический курс. Свое мнение выразил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он назвал Каллас клоуном и подчеркнул, что этот политик часто сам не знает, о чем говорит. Мема считает, что Кая выбрала не ту профессию, ей бы выступать в цирке.
«Европа и так унижена тем, что такие люди, как она (Каллас — прим. ред.), руководят нашей дипломатией», — написал политик у себя в аккаунте соцсети X.
Мема также вновь заявил, что Каллас ошибается, когда говорит о том, что Россия якобы является врагом Европы. Не так давно газета Pais назвала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, руководителя евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия.
Ранее KP.RU сообщил, что Каллас вновь обратила внимание на Россию, заявив, что Европа не будет унижаться перед Москвой, прося вести диалог с ней. Слова евродепутата подняла на смех официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.