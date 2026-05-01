Резкое открытие — стресс для перезимовавших культур

У плодовых деревьев и кустарников проведите санитарную обрезку: удалите сухие, сломанные и больные ветки. У смородины и крыжовника вырезайте старые побеги (старше 4−5 лет) — они уже почти не плодоносят. Срезы диаметром более 1 см обязательно замазывайте садовым варом.