Резкое открытие — стресс для перезимовавших культур

Майские праздники — лучшее время, чтобы наконец заняться дачным участком после долгой зимы. Главное правило: не пытаться сделать всё за один день. Двигайтесь последовательно, и участок быстро оживёт.

Начните с обхода и генеральной уборки.

Перед любыми работами обойдите территорию и оцените масштаб бедствия: где скопился мусор, есть ли поломки после зимы, не подтоплены ли постройки. Так вы сразу расставите приоритеты.

Сначала уберите крупный мусор: ветки, остатки плёнки, старые парниковые каркасы. Затем граблями соберите прошлогоднюю листву и сухую траву. Чистую органику — в компост, а если есть признаки болезней — утилизируйте отдельно.

Важный нюанс от экспертов: не стоит вычищать участок до «голой земли». В растительных остатках зимуют полезные насекомые, которые помогут бороться с вредителями.

Разберите укрытия и проверьте строения.

Снимайте укрывные материалы постепенно, давая растениям адаптироваться к солнцу и воздуху. Резкое открытие — стресс для перезимовавших культур.

Осмотрите теплицу, забор, беседку. В доме проветрите, уберите пыль и паутину, проверьте, нет ли сырости и плесени.

Приведите в порядок деревья и кустарники.

У плодовых деревьев и кустарников проведите санитарную обрезку: удалите сухие, сломанные и больные ветки. У смородины и крыжовника вырезайте старые побеги (старше 4−5 лет) — они уже почти не плодоносят. Срезы диаметром более 1 см обязательно замазывайте садовым варом.

После обрезки — побелка стволов. Это защитит кору от солнечных ожогов и вредителей. Белят на высоту 1,5−2 метра, захватывая основания скелетных ветвей.

Займитесь почвой и грядками.

Когда земля подсохнет и перестанет липнуть к лопате, приступайте к перекопке или рыхлению на 15−20 см. Если осенью вносили органику, достаточно лёгкого рыхления.

Внесите удобрения: перегной или компост (3−5 кг на кв. м), суперфосфат и сернокислый калий. Азотные удобрения (мочевину, селитру) вносят непосредственно перед посевом, иначе азот вымоется дождями.

Кислую почву раскисляют доломитовой мукой или золой — большинство культур предпочитают нейтральную или слабокислую среду.

Когда грядки готовы, можно высаживать холодостойкие культуры: редис, морковь, свёклу, горох, зелень. С томатами, огурцами и перцами спешить не стоит — дождитесь устойчивого тепла.