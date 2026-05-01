Нутрициолог назвала оптимальную порцию шашлыка для человека

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Оптимальная порция мяса на человека составляет 200−300 граммов, а при чувствительном ЖКТ — 100 граммов, рассказала РИА Новости президент независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог Антонина Цвинария.
По ее словам, майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основными причинами становятся переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием еды и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря.
«Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, зелень. Сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания», — посоветовала нутрициолог.
Так, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах, в связи с этим людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики стоит быть особенно осторожными, потому что жирная пища может спровоцировать обострение, поделилась Цвинария.
Для облегчения пищеварения за несколько дней до праздников можно начать мягкую профилактику — регулярное питье чистой воды, ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, заключила эксперт.