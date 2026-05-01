Нутрициолог назвала оптимальную порцию шашлыка для человека

Так, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах, в связи с этим людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики стоит быть особенно осторожными, потому что жирная пища может спровоцировать обострение, поделилась Цвинария.