Ущерб по делу экс-продюсера Газманова Россы превысил 8 млн рублей

Филиппу Россе предъявлено обвинение в мошенничестве и нарушении авторских прав в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Ущерб по уголовному делу бывшего продюсера певца Олега Газманова Филиппа Россы превысил 8 миллионов рублей. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документам, материальный ущерб, причиненный потерпевшему по статье о нарушении авторских и смежных прав, составил сумму более 8 миллионов рублей, что признается особо крупным размером. Экс-продюсеру также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Росса арестовали в начале марта, сейчас он находится в одном из столичных СИЗО. Накануне суд продлил ему срок содержания под стражей еще на один месяц. Ранее Басманный суд избрал Россу меру пресечения в виде ареста до 5 мая 2026 года, а задержан он был 5 марта. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до 10 лет лишения свободы.