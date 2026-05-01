Устройство компостной кучи с весны

Весна — лучшее время для закладки новой компостной кучи или реактивации старой. После зимы на участке накапливается органика, которую нельза выбрасывать, но важно понимать принципы правильного компостирования.
Выбираем затенённое место с рыхлой землёй. Идеальный размер ящика: 1,5×1,5 м, высотой до метра. Дно выстилаем сухими ветками или соломой слоем 20 см — это будет дренаж и приток воздуха. Дальше укладываем слоями: 20 см коричневых материалов, 10 см зелёных, затем тонкий слой земли или готового компоста для бактерий.
Что можно смело добавлять. Из коричневых компонентов: сухая листва, солома, опилки (кроме хвойных в большом количестве), мелкие ветки, бумага без глянца, картон кусками. Из зелёных: сорняки до цветения, трава без семян, ботва овощных культур, очистки от фруктов и овощей, кожура бананов, спитая чайная заварка и кофейная гуща, яичная скорлупа (толчёная). Важно поддерживать баланс: на одну часть зелени нужно две части коричневых материалов, иначе пойдёт гниение с запахом.
Чего категорически нельзя класть. Никогда не добавляйте мясо, рыбу, жирные остатки — они гниют с вониной и привлекают крыс. Исключены больные растения с фитофторой, килой, серой гнилью — споры перезимуют в компосте. Не кладите корни пырея, сныти, вьюнка — они прорастут. Также нельзя кости, синтетику, цветную бумагу, листья грецкого ореха (они содержат яд для бактерий), навоз свиней и кошек (могут быть гельминты). Исключите крупные куски веток — они будут разлагаться годами.
Весенние тонкости. Если куча старая, её нужно перелопатить: вилами перемешать нижние и верхние слои для аэрации. В сухую погоду проливайте водой, но не заливайте — идеальна влажность губки. Для ускорения процесса весной можно добавить мочевину (2 спичечных коробка на ведро воды) или биопрепараты типа «Байкал». Накройте чёрной плёнкой — она прогреет массу до 60 , убив семена сорняков и патогены.
Первые результаты весенней закладки будут готовы через 4−6 месяцев — к осенней перекопке. Ухоженная компостная куча не пахнет гнилью, а пахнет лесной землёй. Если появляется аммиачный дух — перебор с азотистой зеленью, добавьте опилок. Если не греется внутри — не хватает воды или слишком много сухих веток. И помните: правильный компост — это не стихийная свалка в углу участка, а продуманная биологическая фабрика.