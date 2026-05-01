Устройство компостной кучи с весны

Чего категорически нельзя класть. Никогда не добавляйте мясо, рыбу, жирные остатки — они гниют с вониной и привлекают крыс. Исключены больные растения с фитофторой, килой, серой гнилью — споры перезимуют в компосте. Не кладите корни пырея, сныти, вьюнка — они прорастут. Также нельзя кости, синтетику, цветную бумагу, листья грецкого ореха (они содержат яд для бактерий), навоз свиней и кошек (могут быть гельминты). Исключите крупные куски веток — они будут разлагаться годами.