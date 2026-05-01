Что лучше для костра: стартер, сухой спирт или щепки?

Трубчатый стартер — лучшее решение для ленивых. Это цилиндр из жаропрочной стали с ручкой и решёткой внутри. Как работать: ставите стартер на несколько кубиков сухого спирта или на газовую горелку. Заполняете его углями до краёв. Поджигаете снизу. За счёт тяги огонь проходит снизу вверх, розжиг занимает 10−15 минут. Угли готовы, когда верхние начали седеть и покрываться белым налётом. Достоинство: все фракции прогреты равномерно, без чёрных сердцевин. Высыпаете их в мангал и ждёте ещё 5 минут до рабочей температуры. Минус — стартер стоит денег (от 800 рублей), и хранить его лучше в сухом месте, чтобы не заржавела сетка.