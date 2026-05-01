Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: противник отправил в регионы вместе с Ростовской областью 141 БПЛА

За ночь над Россией сбили 141 дрон, в том числе над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

За ночь с 30 апреля по 1 мая несколько регионов России, в том числе Ростовская область, подверглись атаке беспилотников. В общей сложности силами бойцов противовоздушной обороны были ликвидированы почти полторы сотни дронов. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

— С 20:00 30 апреля до 7:00 1 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник самолетного типа, — рассказали в военном ведомстве. — Дроны сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что минувшей ночью в регионе уничтожен один БПЛА. Его сбили в Мясниковском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.

Опасность атак дронов сохраняется. Жителей призывают быть осторожными.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше