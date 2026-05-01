В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы три маршрута ходят в объезд

Как сообщили в мэрии, участок на улице Чекалина возле дома 30 по улице Новоуральской закрыт для транспорта до 20 мая. В связи с этим автобусы № 27 и № 46, а также маршрутное такси № 73 продолжают следовать в объезд по улице Новоуральской в обе стороны.
Схемы движения изменились следующим образом. Автобус № 27 «Площадь Калинина — Северное кладбище» при движении туда идёт по Магистральной и Новоуральской, а затем возвращается на привычный маршрут, обратно же он следует без изменений.
У маршрута № 46 «Северное кладбище — ЖК Северная корона» всё наоборот: в прямом направлении автобус едет как обычно, а назад — через Магистральную и Новоуральскую. Маршрутное такси № 73 продолжает объезжать закрытый участок в обе стороны.