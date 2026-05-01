Специалист сказала белорусам, что делать, если после мусоровоза во дворе остается мусор, и кто за него отвечает

Главный специалист предприятия «Оператор вторичных материальных ресурсов» Светлана Мацкевич рассказала в эфире телеканала ОНТ, кто отвечает за мусор, который остается во дворе или прямо возле подъезда после работы мусоровоза.
Спикер замечет, что за просыпавшийся во время погрузки или перегрузки мусор отвечают работники, которые его вывозят. При этом весь процесс идет под контролем видеокамер мусоровоза: одна записывает работу со стороны двора, вторая стоит в кабине водителя. Потому, говорит Светлана Мацкевич, поступающие жалобы по вопросам качества работы спецтехники можно проверить:
«Если нарушение будет установлено, конечно же, это может быть штраф и лишение премии, это, в общем-то, рублем действительно могут наказать очень серьезно».
Вместе с тем проблема может возникнуть и от того, что контейнеры быстро наполняются. Совет Светланы Мацкевич — обратиться в организацию, которая обслуживает дом по вывозу мусора, или в службу 115 — по телефону или в приложении.