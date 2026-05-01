Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Театральный поезд» посетит Хабаровск и Новый Ургал в мае

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 17 мая в Хабаровском крае пройдёт всероссийская акция «Театральный поезд», посвящённая 150 летию Союза театральных деятелей России. Мероприятие станет частью масштабного культурного проекта, охватывающего всю страну, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Два поезда из 18 тематически оформленных вагонов пройдут по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». В каждом городе остановки запланированы фестивали, показы спектаклей, мастер классы и творческие встречи.

Торжественная встреча «Театрального поезда» состоится 13 мая в 11:00 на железнодорожном вокзале Хабаровска. В программе дня — концерт музыкального театра «Россия, ты любовь моя» (6+), миниатюра краевого театра кукол «Петрушка на войне» (6+), отрывок из спектакля «Маленький принц» (0+), эпизод «Тёркина жив» (12+) и выступления других коллективов.

14 мая зрители смогут увидеть постановку Хабаровского краевого театра кукол «Сказка в чемодане» (0+), эпизод спектакля краевого ТЮЗа «Тёркин жив», а также музыкальную программу студентов Хабаровского государственного института культуры.

В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова с 13 по 14 мая будет открыта выставка «Короли сцены» (0+), посвящённая заслуженным артистам музыкального театра. На площадках города пройдут мастер классы, выставки и интерактивные встречи.

17 мая «Театральный поезд» остановится в посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района. ХМТ представит спектакль «Русский секрет» (6+) в ДК Железнодорожников, а театр кукол покажет «Сказку в чемодане» в вагоне театре.

Гостями Хабаровского края станут труппы театров Приморского края. 13 мая Приморский краевой театр кукол покажет «Репку» (0+) на вокзале, Приморский краевой драматический театр молодёжи — спектакль «Однажды» (16+) в ТЮЗе, Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького — «Мастера и Маргариту» (12+) в театре драмы.

Артисты Хабаровского музыкального театра и театра кукол выступят в Биробиджане (ЕАО) 15−16 мая: запланированы показы «Сказки в чемодане», мастер класс и спектакль «Русский секрет».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru