«Театральный поезд» посетит Хабаровск и Новый Ургал в мае

С 13 по 17 мая в Хабаровском крае пройдёт всероссийская акция «Театральный поезд», посвящённая 150 летию Союза театральных деятелей России. Мероприятие станет частью масштабного культурного проекта, охватывающего всю страну, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Два поезда из 18 тематически оформленных вагонов пройдут по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». В каждом городе остановки запланированы фестивали, показы спектаклей, мастер классы и творческие встречи.
Торжественная встреча «Театрального поезда» состоится 13 мая в 11:00 на железнодорожном вокзале Хабаровска. В программе дня — концерт музыкального театра «Россия, ты любовь моя» (6+), миниатюра краевого театра кукол «Петрушка на войне» (6+), отрывок из спектакля «Маленький принц» (0+), эпизод «Тёркина жив» (12+) и выступления других коллективов.
14 мая зрители смогут увидеть постановку Хабаровского краевого театра кукол «Сказка в чемодане» (0+), эпизод спектакля краевого ТЮЗа «Тёркин жив», а также музыкальную программу студентов Хабаровского государственного института культуры.
В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова с 13 по 14 мая будет открыта выставка «Короли сцены» (0+), посвящённая заслуженным артистам музыкального театра. На площадках города пройдут мастер классы, выставки и интерактивные встречи.
17 мая «Театральный поезд» остановится в посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района. ХМТ представит спектакль «Русский секрет» (6+) в ДК Железнодорожников, а театр кукол покажет «Сказку в чемодане» в вагоне театре.
Гостями Хабаровского края станут труппы театров Приморского края. 13 мая Приморский краевой театр кукол покажет «Репку» (0+) на вокзале, Приморский краевой драматический театр молодёжи — спектакль «Однажды» (16+) в ТЮЗе, Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького — «Мастера и Маргариту» (12+) в театре драмы.
Артисты Хабаровского музыкального театра и театра кукол выступят в Биробиджане (ЕАО) 15−16 мая: запланированы показы «Сказки в чемодане», мастер класс и спектакль «Русский секрет».
