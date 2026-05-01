Майское застолье без тяжести и дискомфорта в животе: нутрициолог назвала безопасную порцию шашлыка

Цвинария: оптимальная порция шашлыка на человека составляет 200−300 граммов.

Источник: Комсомольская правда

Майские праздники — это череда застолий не меньше, чем на Новый год. Многие россияне переедают, а потом жалуются на проблемы с ЖКТ. Шашлык — это довольно тяжелое и не совсем полезное блюдо. Семейный нутрициолог Антонина Цвинария рассказала, как провести майское застолье без тяжести в животе.

«Оптимальная порция мяса — 200−300 граммов, при чувствительном ЖКТ — до 100 граммов. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта», — эксперт в разговоре с журналистами РИА Новости назвала безопасную порцию шашлыка.

По ее словам, у некоторых людей замедлен отток желчи, особенно при хронических заболеваниях печени и желчного пузыря. Именно поэтому застолье заканчивается вздутием и другими неприятными сюрпризами от ЖКТ.

Ранее KP.RU рассказал о хорошей альтернативе шашлыку. Оказывается, что мясо, приготовленное на костре, можно заменить рыбой или овощами на мангале.