История праздника весны и труда

Для миллионов россиян 1 Мая — это прежде всего долгожданные выходные, открытие дачного сезона и аромат шашлыков на свежем воздухе. Однако за привычным весенним отдыхом стоит более чем вековая история борьбы, которая превратила этот день в один из главных государственных праздников. Официально 1 Мая в России называется Праздник Весны и Труда. А знаменитый лозунг «Мир! Труд! Май!» — это не просто слова из советского прошлого, а квинтэссенция того, что праздник объединяет: право на мирную жизнь, уважение к труду и радость обновления природы.