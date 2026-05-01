Как получить заряд дофамина и не впасть в зависимость

Чем усерднее вы работаете над чем-то, тем выше уровень дофамина в крови, говорят ученые. Думаете, нет ничего вкуснее шоколадного печенья? Но какое именно печенье с шоколадной крошкой? Не все печенья созданы одинаковыми, и не всегда дело в содержании сахара.
Давайте рассмотрим два разных примера одного и того же блюда. Сначала вы садитесь перед телевизором с пачкой вашего любимого печенья из магазина. Вы съедаете одно, и оно очень вкусное. Затем еще одно. Затем еще одно. Не успеешь оглянуться, как пачка исчезает, и ты ловишь себя на мысли о том, чтобы снова порыться на кухне.
В альтернативной вселенной вы получаете рецепт знаменитого бабушкиного печенья, и ты решаешь отправиться в кулинарное приключение. Вы собираете ингредиенты, начинаешь готовить заново, когда понимаете, что что-то перепутали, и аккуратно добавляете декоративную глазурь в конце.
Когда вы закончите, перед вами окажутся два идеальных образца, и вы не только почувствуете, что они восхитительны на вкус, но и почувствуете гордость и ностальгию по тому, как ваша бабушка пекла их для вас.
Оба печенья обладают сладковатым вкусом, который вызывает всплеск дофамина в вашем мозгу, но одно из них лучше в долгосрочной перспективе, и именно ради него вам пришлось потрудиться, заканчивает пример CNN.
В наши дни дофамин может получить дурную славу в популярной культуре, поскольку его часто ассоциируют с проблемами внимания и зависимостью от экрана, но это не враг, говорит доктор Анна Лембке, профессор психиатрии и поведенческих наук, автор из книги «Дофаминовая нация: поиск равновесия в эпоху снисходительности».
Проблема в том, что ваш мозг перегружается дофамином из-за того, что вас окружает, например, из-за социальных сетей, полуфабрикатов и телепередач, которые можно смотреть с удовольствием.
Возможно, решение заключается в том, чтобы попытаться получать дофамин из источников, которые требуют от вас немного больше усилий.
Что такое дофамин? Представьте себе свой мозг как систему электрических цепей, предлагает CNN. Нейроны — это провода, которые посылают электрические сигналы, позволяющие мозгу обрабатывать информацию, — говорит Анна Лембке. По данным Кливлендской клиники, дофамин — это один из видов нейромедиаторов, который представляет собой своего рода химическое вещество, передающее сообщения от одного нейрона к другому.
По словам Лембке, дофамин выполняет множество функций, но считается, что он играет ключевую роль в получении удовольствия, вознаграждения и мотивации. Нейробиологи использовали уровни высвобождения дофамина для измерения того, насколько усиливается действие того или иного вещества или поведения.
Когда происходит выброс дофамина, «он сообщает нашему мозгу: “О, это то, чем тебе нужно заниматься чаще. Это важно для выживания”, — рассказывает доктор Лембке.
Вознаграждение, мотивация и удовольствие — это хорошо. Проблема начинается, когда одновременно высвобождается слишком много дофамина и система перегружается, поэтому мозг должен адаптироваться, снижая уровень дофамина, перемещающегося по нейронам, — отмечает Лембке. Со временем это может привести к тому, что ваш базовый уровень радости снизится, чтобы приспособиться к большим выбросам дофамина.
Более низкий уровень радости может означать, что вы чувствуете потребность в большем количестве веществ или способов поведения, которые высвобождают большое количество дофамина, чтобы вообще испытывать удовольствие, добавила она.
«А когда мы не употребляем, мы испытываем универсальные симптомы отказа от любого вызывающего зависимость вещества или поведения, такие как беспокойство, раздражительность, бессонница, дисфория и жажда», — говорит Лембке.
Все это приводит к высвобождению дофамина. Это могут быть привычные для нас вещи, вызывающие зависимость, такие как алкоголь, сигареты и азартные игры. Но здоровый образ жизни, например, встречи с друзьями, хобби или физические упражнения, также стимулирует выработку дофамина, констатирует CNN.
По словам Лембке, человечество разработало некоторые вещества и способы поведения, стимулирующие выработку еще большего количества дофамина, — например, ультрапереработанные пищевые продукты и социальные сети.
«Мы даже взяли за основу здоровый образ жизни, такой как физические упражнения, и “одурманили” его, подсчитывая и оценивая себя, а также добавляя в социальные сети и проводя социальные сравнения», — добавила она.
Мощные выбросы дофамина доступны постоянно — без особых усилий или сопротивления, называемого трением.
Скучно? Откройте свой телефон, и вы увидите игру с цветами, светом и звуками, которая увлекает вас без особых раздумий.
Чувствуете себя оторванным от мира? Листайте социальные сети — там бесконечная лента интересных постов и видео, которые вы можете пропустить, если увидите что-то неприятное или неинтересное.
По словам Лембке, хотя эти продукты могут стимулировать выработку большого количества дофамина, они также повышают вероятность возникновения зависимости. Эффективность, или количество высвобождаемого дофамина, и скорость высвобождения влияют на зависимость, но также влияют доступ и воздействие.
«Чем больше дофамина попадает в мозг, тем больше вероятность того, что он изменится и адаптируется таким образом, что может вызвать зависимость», — сказала она.
Но многое из того, что стоит делать, не так-то просто. Как чтение хорошей книги может конкурировать с захватывающим видео на TikTok?
С другой стороны, исследования показывают, что чем больше вы работаете над чем-то, тем больше вам это нравится, — говорит доктор Нейр Эшел, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук.
В ходе его исследования выяснилось, что даже при неизменном вознаграждении реакция дофамина была сильнее, когда испытуемому приходилось ради этого потрудиться. По словам Эшела, более высокая реакция на вознаграждение может быть связана с взаимодействием между дофамином и ацетилхолином, еще одним нейромедиатором, который играет важную роль в памяти, возбуждении и внимании и, возможно, способствует активному поведению.
Трудно точно сказать, почему усердная работа повышает вознаграждение, но у исследователей есть гипотезы. Одна из них заключается в том, что с точки зрения эволюции имеет смысл создать систему, которая вознаграждала бы людей за усердный труд в условиях нехватки ресурсов, — сказал он.
Подумайте о виде, открывающемся с вершины горы, — сказал Эшель. Независимо от того, как вы туда попали, все выглядит одинаково, но люди, как правило, больше наслаждаются моментом, когда поднимаются на вершину пешком, а не на машине, сказал он.
По словам доктора Нидхи Гупты, детского эндокринолога из Франклина, штат Теннесси, другие нейромедиаторы, которые помогают вам чувствовать себя хорошо, такие как серотонин, окситоцин и эндорфины, также влияют на то, как долго вы сможете сохранять приятное ощущение от вознаграждения, прежде чем перейдете к следующему.
Просмотр социальных сетей может быть связан с выбросами дофамина, но это не всегда дает вам чувство привязанности или счастья. На самом деле это не вызывает выработки гормонов хорошего самочувствия окситоцина, серотонина и эндорфинов, сказал Гупта. Встреча с другом за чашечкой кофе или изучение нового творческого хобби требуют усилий, но также стимулируют выработку трех гормонов хорошего самочувствия, которые переживают выброс дофамина.
Многие люди могут снова и снова возвращаться к этим источникам дофаминовой перегрузки, которые не требуют больших усилий.
Как психиатр, Эшел часто видит пациентов, которые жалуются на недостаток мотивации и энергии. Он сказал, что беспокоится о том, что, не приложив усилий — прочитав книгу, запланировав встречу с другом, совершив прогулку, — чтобы получить вознаграждение, люди все больше погружаются в апатичное состояние.
По словам Лембке, более разумным решением может быть оплата дофаминовых доз авансом. То, что требует постоянной и напряженной работы, стимулирует выработку дофамина, который менее подвержен пагубным привычкам, — сказала она. Например, физические упражнения — отличный способ оплатить свой уровень дофамина авансом. Несмотря на то, что это может быть вредно для здоровья, энергия, необходимая для того, чтобы надеть кроссовки, дойти до спортзала и выполнить тяжелую разминку, может сделать последующее вознаграждение более приятным и устойчивым.
Иногда это означает, что нужно просто взяться за сложную задачу, например, заставить себя вернуться к рисованию, вместо того чтобы снова брать в руки телефон, даже если это кажется неприятным или даже невозможным, говорит Эшел.
Начинать с чего-то простого — это нормально и даже предпочтительнее. «Это может запустить полезный цикл, в котором вы сможете начать с малого и становиться все более и более успешным с точки зрения вашей способности мотивироваться, начинать задачи и доводить их до конца», — сказал он.
Если вы хотите читать больше, но не можете сосредоточиться после долгого перелистывания, возможно, начните с небольшой цели — читать по пять-десять страниц в день. Возможно, ваши усилия будут расти как снежный ком.
Физические упражнения, общение и освоение новых навыков — это то, что приносит массу приятных ощущений, но сначала требует от вас некоторых усилий.
По словам Эрика Тиверса, лицензированного клинического социального работника из штата Иллинойс, регулирование уровня дофамина особенно сложно для людей с такими нейродиверсиями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности, но стратегии, которые помогают людям с такими проблемами, могут сработать для любого человека.
По словам Тиверса, планировать, как вы хотите получать дофаминовый заряд, когда вам не скучно, — это все равно что составлять список покупок до того, как вы проголодаетесь в продуктовом магазине, и хватать все, что попадется под руку. Он рекомендует такие практики, как медитация и осознанность, чтобы создать некоторое пространство между вашим желанием заниматься чем-то, что не кажется хорошим источником дофамина, и вашими действиями в соответствии с этим.
Лембке также рекомендует ограничить доступ к продуктам, которые дают вам слишком много дофамина и заставляют вас чувствовать себя зависимым. Возможно, это означает, что вы не держите дома продукты с высокой степенью переработки или используете приложения, чтобы ограничить время, которое проводите у экрана.
Добавляя немного трения, некоторые трудности в получении награды, вы можете получить более устойчивое приятное ощущение и удержать свой мозг от попыток получить быстрые и дешевые результаты.