Стало известно, когда над Пермью рассеется чёрный дым от пожара

Сроки рассеивания чёрного дыма после пожара в небе над Пермью назвал доктор географических наук Андрей Шихов, сообщает 59.RU.
По прогнозу эксперта, уже 1 мая дым над городом начнёт рассеиваться. Северо-западный ветер унесёт его в сторону посёлка Юг, а дальше в Звёздный, Янычи и Кукуштан.
Прогноз на 2 и 3 мая Андрей Шихов также назвал благоприятным для города, несмотря на слабый ветер.
Напомним, пожар на одном из промобъектов Перми начался после прилёта вражеского беспилотника. На месте работают экстренные службы. Роспотребнадзор контролирует качество воздуха в жилых зонах и пока не выявил нарушений.