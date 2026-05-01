Сегодня в Омской области открыли навигацию

В ведомстве рассказали, что в течение тёплых месяцев каждый день на водоёмах будут проходить проверки. В прошлом, 2025-м, году инспекторы ГИМС выявили в Омской области 229 нарушений на воде, вынесли 195 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила около 266 тысяч рублей. За это время 16 судов поместили на специализированную стоянку.