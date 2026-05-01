Швейцарец провозгласил себя королем, завладев 148 участками земли

Мужчина пошил себе мантию, учредил орден и создал имперский банк. Свой успех он объяснил знанием местного законодательства, которое позволяет бесплатно забирать бесхозные объекты. На данный момент он требует с соседей плату за содержание дорог и продает разрешения на проезд. У своего дома «король» разместил списанный бронетранспортер.