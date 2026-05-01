Бережливое производство проникает в самые разные сферы

А вот на производственном объединении «Эквизол» только что завершили мероприятия по повышению производительности труда. По данным регионального комитета экономической политики, предприятие с 2011 года поставляет на рынок вспомогательные продукты для металлургической и литейной промышленности. Новые подходы позволили сократить время протекания процессов в пилотном проекте на 15 процентов, соответственно выросла и выработка. В качестве «пилота» был выбран процесс изготовления вибролитых изделий, так как это направление приносит компании около 40 процентов общей выручки. Производственный анализ позволил выявить «узкие» места, после этого оптимизировали рабочее пространство, упорядочили места хранения и внедрили систему подачи предложений по улучшениям.