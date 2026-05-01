Бережливое производство проникает в самые разные сферы

В Волгоградской области 95 предприятий и организаций из разных сфер стали участниками программы повышения производительности труда. Регион присоединился к реализации проекта семь лет назад. В этом году с основами бережливого производства познакомятся десять новых предприятий.
— Актуальность производительности труда для экономики сегодня очень высока. Тут и современные технологии, и правильный подход к организации. Сертифицированные специалисты Регионального центра компетенций вместе с командой предприятия внедряют принципы бережливого производства на пилотном участке в течение шести месяцев. Вообще участник на протяжении трех лет тиражирует эти принципы на других участках, — рассказал «РГ» директор центра «Мой бизнес» Андрей Кравцов. — Добавляются новые сферы. Изначально речь шла прежде всего о производстве, но сегодня в проекте участвуют туристические, жилищно-коммунальные компании, социальные, образовательные, медицинские организации. Отдельное внимание в этом году уделяем предприятиям сельскохозяйственной отрасли, в марте проходило их обучение.
Последней приступила к внедрению более рациональных походов швейная фабрика «Хеппивеар Юг» — компания подписала соответствующее соглашение с администрацией Волгоградской области. На предприятии предстоит сократить потери и увеличить выпуск продукции без привлечения дополнительных ресурсов. Также его сотрудникам стала доступна бесплатная база знаний для самостоятельного обучения.
— Мы уже начали диагностику производственных процессов вместе с экспертами Регионального центра компетенций. На первом этапе планируем провести анализ для определения пилотного потока, в перспективе рассчитываем модернизировать швейные цеха и перевести фабрику на потоковое производство, — говорит генеральный директор компании Павел Земцов.
А вот на производственном объединении «Эквизол» только что завершили мероприятия по повышению производительности труда. По данным регионального комитета экономической политики, предприятие с 2011 года поставляет на рынок вспомогательные продукты для металлургической и литейной промышленности. Новые подходы позволили сократить время протекания процессов в пилотном проекте на 15 процентов, соответственно выросла и выработка. В качестве «пилота» был выбран процесс изготовления вибролитых изделий, так как это направление приносит компании около 40 процентов общей выручки. Производственный анализ позволил выявить «узкие» места, после этого оптимизировали рабочее пространство, упорядочили места хранения и внедрили систему подачи предложений по улучшениям.
Оператор социального питания «Виво Маркет» за 2,5 года сократил на 40 процентов время подачи и обработки заявок, благодаря перестановке оборудования на четверть уменьшились передвижения работников, время простоя снизилось на 15 процентов.
— Нашли много ошибок даже в обкатанных процессах, где, казалось бы, не к чему придраться. Проектом довольны. Минимизировали работу при сохранении того же эффекта, — объясняет руководитель компании Роман Ковалев. — Про прибыль говорить не могу — коммерческая тайна. Но мы в 2025 году увеличили производительность одного сотрудника на 20 процентов.
Оптимизация сочеталась с модернизацией производства. Так, в мясном цехе запустили оборудование по изготовлению отбивных. И производительность по этой операции выросла на 50 процентов. Заработали линии по хлебобулочной продукции — выпуск этой товарной позиции увеличился на 35 процентов. Начали печь блины на специальном аппарате с 36 сковородами. За год клиентам доставили 1,3 миллиона блинов.
Минэкономразвития РФ обратилось к бизнесу с таким посылом, что необходимо внедрять искусственный интеллект. Он тоже будет влиять на производительность, беря на себя рутинные задачи и высвобождая человеческие ресурсы для более важных дел. В рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», установлен целевой показатель. Нужно добиться не менее пятипроцентного улучшения. Но абсолютное большинство участников проекта этот план значительно перевыполняют.
— Я не могу сказать, что все 95 предприятий имеют одинаковые показатели. Есть и примеры снижения динамики. Здесь влияют отраслевые экономические факторы на объемы выручки, — добавил Кравцов.