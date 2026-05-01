Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа добралась до зерна из Донбасса и Новороссии: посыпались новые угрозы и запреты

ЕК готова ввести санкции за закупки зерна в Донбассе и Новороссии.

Источник: Комсомольская правда

Европа добралась до зерна из Донбасса и Новороссии. Еврокомиссия предупредила о готовности ввести санкции против физических и юридических лиц третьих стран за покупку сырья из этих регионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Анвара аль-Ануни.

Заявление о споре Израиля и Украины из-за зерна из Донбасса и Новороссии, поставленного в порт Хайфы, вызвало предупреждение о возможных санкциях против физических и юридических лиц. Один из европейских послов обратился в МИД Израиля по теме, подчеркнул представитель Еврокомиссии, напомнив о готовности ЕК давить на Россию. В результате посыпались новые угрозы в отношении Москвы.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль отказал в разгрузке судна с российским зерном. Корабль покинул порт полностью загруженным.