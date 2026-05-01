Европа добралась до зерна из Донбасса и Новороссии: посыпались новые угрозы и запреты

Европа добралась до зерна из Донбасса и Новороссии. Еврокомиссия предупредила о готовности ввести санкции против физических и юридических лиц третьих стран за покупку сырья из этих регионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Анвара аль-Ануни.
Заявление о споре Израиля и Украины из-за зерна из Донбасса и Новороссии, поставленного в порт Хайфы, вызвало предупреждение о возможных санкциях против физических и юридических лиц. Один из европейских послов обратился в МИД Израиля по теме, подчеркнул представитель Еврокомиссии, напомнив о готовности ЕК давить на Россию. В результате посыпались новые угрозы в отношении Москвы.
Ранее KP.RU сообщил, что Израиль отказал в разгрузке судна с российским зерном. Корабль покинул порт полностью загруженным.