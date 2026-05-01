Губернатор Михаил Котюков назвал ключевые задачи для муниципалитетов Красноярского края

В числе приоритетов — медицина, благоустройство и молодежные проекты Михаил Котюков провел Губернаторский совет с главами территорий и членами правительства края. В центре внимания — задачи, напрямую влияющие на качество жизни: развитие здравоохранения, благоустройство и поддержка молодежных инициатив. Одной из ключевых тем стало повышение доступности медицинской помощи. За последние десять лет продолжительность жизни в регионе выросла с 69 до 73 лет. К 2030 году, согласно национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», показатель должен достичь 78 лет. Для этого в крае меняют подход к организации медицины: система должна работать так, чтобы помощь становилась ближе к человеку. — Специалисты краевого уровня будут выезжать в межрайонные больницы и оперировать пациентов там. Бригады узких специалистов из межрайонных центров — приезжать в районные больницы по заранее запланированному графику. Параллельно расширяем телеконсультации: врач консультирует врача, врач консультирует пациента — чтобы человеку не пришлось лишний раз никуда ехать, — сказала заместитель председателя правительства края Алена Миронова. Второй блок вопросов касался благоустройства. В 2026 году в крае приведут в порядок 111 общественных пространств, на это направят около 3 млрд рублей. Подрядчики уже приступили к работам. Параллельно продолжается голосование за объекты благоустройства 2027 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Губернатор поручил главам активнее вовлекать жителей в выбор территорий и лично контролировать ход работ — как по срокам, так и по качеству. Отдельное внимание уделили молодежной повестке. В числе примеров — добровольческая акция «Снежный десант». В этом году 160 студентов работали в семи территориях края: помогали жителям, убирали снег, приводили в порядок памятники. — Ребята готовы ехать в территории, участвовать в их развитии, делать добрые дела. Муниципалитеты должны создавать больше возможностей для самореализации, — подчеркнул Михаил Котюков.