Пенсии вырастут, товары промаркируют: какие законы вступят в силу в мае

С 1 мая 2026 года в России вступают в силу важные изменения в социальной сфере, налогах, платежных сервисах и системе маркировки товаров.
Пенсии и пособия.
С мая увеличат фиксированную выплату к пенсии для тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, а также для граждан, которым установили I группу инвалидности. Размер выплаты вырастет с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Перерасчет произойдет автоматически.
Из‑за майских праздников пенсии, которые обычно перечисляют через банки с 1 по 4 число, выплатят досрочно — до 30 апреля. Через «Почту России» выплаты пройдут по обычному графику. Детские пособия также перечислят раньше — 29−30 апреля (при безналичной выплате). Почтовые выплаты доставят в течение мая. Выплата из маткапитала на детей до трех лет пройдет 5 мая по стандартному графику.
С 22 мая смягчаются правила назначения единого пособия для многодетных семей: если доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, право на выплату сохраняется. Отказы с начала 2026 года пересмотрят автоматически. Новым получателям в такой ситуации назначат пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума.
Налоги.
ФНС закрепляет порядок списания безнадежных налоговых долгов, включая региональные и местные налоги (по решению властей). Также действует внесудебное взыскание подтвержденных долгов физических лиц и самозанятых, что ускоряет процедуру.
Система быстрых платежей.
Переводы между физлицами остаются бесплатными. Для операций с участием бизнеса вводится комиссия от 5 копеек до 3 рублей. За международные переводы между физлицами установлена фиксированная комиссия 6 рублей (зачисление — бесплатно).
Маркировка товаров.
Обязательная маркировка распространяется на радиоэлектронику, часть строительных материалов и некоторые кондитерские изделия (кроме продукции со сроком хранения до 5 суток). Товары, выпущенные до 1 мая, можно продавать без перемаркировки до окончания срока годности.
