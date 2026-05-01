Пенсии вырастут, товары промаркируют: какие законы вступят в силу в мае

Из‑за майских праздников пенсии, которые обычно перечисляют через банки с 1 по 4 число, выплатят досрочно — до 30 апреля. Через «Почту России» выплаты пройдут по обычному графику. Детские пособия также перечислят раньше — 29−30 апреля (при безналичной выплате). Почтовые выплаты доставят в течение мая. Выплата из маткапитала на детей до трех лет пройдет 5 мая по стандартному графику.