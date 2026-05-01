Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти объявили об установке в Минске 20 тысяч дополнительных видеокамер

В Минске появятся 20 тысяч дополнительных видеокамер.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун объявил об установке в столице Беларуси 20 тысяч дополнительных видеокамер до 2028 года, сообщает агентство «Минск-Новости».

Корзун затронул тему мусора, который некоторые минчане позволяют себе выбрасывать из окон многоэтажек.

«До 2028 года в Минске дополнительно будут установлены около 20 тысяч камер видеонаблюдения, чтобы в том числе лучше контролировать деятельность коммунальных служб города и отслеживать общественный порядок», — сказал замглавы исполкома.

Также специалист сказала белорусам, что делать, если после мусоровоза во дворе остается мусор, и кто за него отвечает.

Тем временем коммунальщики предупредили, что придут с осмотром в дома белорусов.