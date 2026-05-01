Власти объявили об установке в Минске 20 тысяч дополнительных видеокамер

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун объявил об установке в столице Беларуси 20 тысяч дополнительных видеокамер до 2028 года, сообщает агентство «Минск-Новости».
Корзун затронул тему мусора, который некоторые минчане позволяют себе выбрасывать из окон многоэтажек.
«До 2028 года в Минске дополнительно будут установлены около 20 тысяч камер видеонаблюдения, чтобы в том числе лучше контролировать деятельность коммунальных служб города и отслеживать общественный порядок», — сказал замглавы исполкома.
