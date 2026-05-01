Лучшие друзья шашлыка — свежие овощи

Майские праздники — это традиционные шашлыки, встречи с друзьями и обильные застолья. Но вместе с гастрономическим отдыхом приходит и печальная статистика: в эти дни резко растет число обращений к гастроэнтерологам. Как насладиться праздником и не превратить его в больничный?
Главный герой застолья — шашлык.
Самый полезный шашлык получается из курицы или индейки. Для курицы отлично подойдет маринад на основе кефира или кваса, при этом важно не переборщить с приправами. Порция шашлыка из свинины не должна превышать 100−150 граммов, а из индейки можно съесть и 200 граммов.
Лучшие «партнеры» для шашлыка — свежие овощи: огурцы, помидоры, редис, сладкий перец и зелень. Они богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и создает ощущение сытости. А вот людям с хроническим гастритом или язвенной болезнью лучше есть запеченные или отварные овощи.
Правила безопасного мяса.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует отказаться от покупки готового маринованного шашлыка — нередко маринад маскирует несвежее мясо. Покупайте мясо только в стационарных точках с ветеринарным контролем.
Для перевозки используйте сумку-холодильник — мясо должно храниться при температуре 2−6°C. При жарке дождитесь, пока угли приобретут сероватый оттенок, и хорошо прожаривайте мясо — сок должен быть прозрачным, а не розоватым.
Алкоголь и переедание.
Алкоголь снижает порог насыщения, из-за чего человек может съесть на 30−50% больше обычного. Врачи советуют заменить спиртные напитки на минеральную воду, воду с лимоном или несладкие морсы.
Если всё же планируете пить, не делайте это натощак и чередуйте каждый бокал со стаканом чистой воды — это снизит нагрузку на печень.
Общие принципы.
· Не голодайте перед застольем — это гарантированно приведет к перееданию.
· Ешьте медленно, небольшими порциями, используя маленькую тарелку.
· Делайте перерывы между приемами пищи 2−3 часа, гуляйте и двигайтесь.
· Начинайте трапезу с салата из свежих овощей.
Если после праздников вы чувствуете тяжесть, боль в животе, тошноту или диарею — не занимайтесь самолечением и обратитесь к врачу. Пусть выходные прибавят здоровья, а не наоборот!