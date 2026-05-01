Лучшие друзья шашлыка — свежие овощи

Самый полезный шашлык получается из курицы или индейки. Для курицы отлично подойдет маринад на основе кефира или кваса, при этом важно не переборщить с приправами. Порция шашлыка из свинины не должна превышать 100−150 граммов, а из индейки можно съесть и 200 граммов.