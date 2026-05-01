Самая дорогая путевка в воронежский детский лагерь стоит 51 555 рублей

В Воронеже определили максимальную стоимость путевок в муниципальные лагеря.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже установили предельную максимальную стоимость путевки в муниципальные стационарные детские лагеря отдыха на лето 2026 года. Цена за день пребывания не может быть более 2 455 рублей. Информацию опубликовали на сайте мэрии Воронежа.

Максимальная стоимость путевки в зависимости от продолжительности пребывания будет следующей:

на 10 дней — 24 550 рублей;

на 14 дней — 34 370 рублей;

на 21 день — 51 555 рублей.

Отметим, что в 2026 году стоимость путевок в детские лагеря Воронежской области увеличилась на 6,8%. Всего в лагерях Воронежской области смогут отдохнуть более 93 тыс. детей.