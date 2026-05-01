Что сажать по лунному календарю на майские?

Лунный календарь садовода на майские 2026: 1−2 мая — растущая Луна в Раке, благоприятные дни для посадки томатов, перца и баклажанов в теплицу. 3−4 мая — Луна во Льве, нельзя ничего сажать, только прополка. 5−6 мая — Луна в Деве, корнеплоды (морковь, свекла, редис). 7−8 мая — Луна в Весах, идеально для цветов и декоративных кустарников. 9−10 мая — убывающая Луна в Скорпионе, время для картофеля и лука-севка. В 2026 году синоптики обещают ночные заморозки до −2° 3 и 4 мая, поэтому рассаду накрывать спанбондом. Полив по погоде: сухо и ветрено 1, 2 и 9 мая. Обработка от колорадского жука эффективна 6−8 мая. Сроки высадки в открытый грунт для региона Средней полосы: капуста — 8 мая, огурцы — после 15 мая.