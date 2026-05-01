Гинцбург: Новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения

25 апреля Александр Гинцбург рассказал, что с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы. Он добавил, что способ введения вакцины зависит от стадии развития меланомы. В частности, на первых стадиях ее вводят в опухоль, а при наличии метастаз — в кровоток.