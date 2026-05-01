Гинцбург: Новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения

В анализах первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы, уже наблюдаются небольшие сдвиги, но основные иммунологические результаты еще впереди. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
— У него (пациента — прим. «ВМ») была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются, — пояснил специалист.
Он отметил, что пациента ожидает еще около 10 введений вакцины. На данный момент он находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины запланировано между майскими праздниками, передает РИА Новости.
25 апреля Александр Гинцбург рассказал, что с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы. Он добавил, что способ введения вакцины зависит от стадии развития меланомы. В частности, на первых стадиях ее вводят в опухоль, а при наличии метастаз — в кровоток.