Отмечаем Первомай: куда пойти в Волгограде и чем заняться

Сегодня, 1 мая, волгоградцы, как и все россияне, отмечают один.

Сегодня, 1 мая, волгоградцы, как и все россияне, отмечают один из самых любимых весенних праздников — День весны и труда. К этому дню областную столицу украсили многочисленные красные флаги. Пока погода радует солнышком и отсутствием ставшего уже привычным ветра, можно выбраться на дачу и пожарить шашлык, а для тех, кто остался в городе, будут работать различные локации.

Напомним, первомайского шествия в Волгограде не будет. Профсоюзы отметят День весны и труда скромным митингом у здания облсовпрофа, после чего пройдет гала-концерт.

Горожане могут погулять в Комсомольском саду, где запланированы несколько мастер-классов по рисованию, а в областном краеведческом музее проведут для всех желающих пешеходные экскурсии. Ждут посетителей и в музее «Старая Сарепта» в Красноармейском районе, где подготовлена обзорная экскурсия. В волгоградском планетарии 1 мая пройдут различные лекции и покажут интересные программы как для взрослых, так и для детей.

На открытой площадке Волгоградского ботанического сада на проспекте Металлургов, 68 сегодня, 1 мая, также открывается сезон экскурсий. Волгоградцы и гости города впервые увидят, как цветет тюльпанное дерево. Да и других диковинных растений здесь немало.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, как встретят Первомай в Волжском.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше