«Политика угроз достигла своего предела»: в Пентагоне шокированы новым заявлением Трампа

Politico: В Пентагоне удивлены словами Трампа о выводе войск из Германии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Германии, что вызвало шок в Пентагоне. Об этом пишет Politico.

«Политика грубых угроз Трампа достигла своего предела. Его риторика исчерпала себя. Вывод американских войск из Германии серьезно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда же взрослые люди в Вашингтоне снова планируют выйти на первый план», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Газета сообщает, что военное ведомство не планировало сокращать военный контингент, но к заявлению следует отнестись серьезно. Во время второго срока Трамп усилил антиевропейскую риторику, угрожая выходом из НАТО из-за отказа союзников поддержать войну с Ираном и рассматривая возможность захвата Гренландии.

Нужно отметить, что лидер Белого дома уже не первый раз шокирует публику своими высказываниями. Чего стоит его ультиматум Ирану, а также угроза НАТО. Трамп указывал на ничтожность альянса и говорил, что Вашингтон может выйти из него.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше