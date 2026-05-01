«Политика угроз достигла своего предела»: в Пентагоне шокированы новым заявлением Трампа

«Политика грубых угроз Трампа достигла своего предела. Его риторика исчерпала себя. Вывод американских войск из Германии серьезно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда же взрослые люди в Вашингтоне снова планируют выйти на первый план», — говорится в сообщении от иностранного издания.
Газета сообщает, что военное ведомство не планировало сокращать военный контингент, но к заявлению следует отнестись серьезно. Во время второго срока Трамп усилил антиевропейскую риторику, угрожая выходом из НАТО из-за отказа союзников поддержать войну с Ираном и рассматривая возможность захвата Гренландии.
Нужно отметить, что лидер Белого дома уже не первый раз шокирует публику своими высказываниями. Чего стоит его ультиматум Ирану, а также угроза НАТО. Трамп указывал на ничтожность альянса и говорил, что Вашингтон может выйти из него.