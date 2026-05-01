В Самаре выявили нарушения при заключении контракта на отлов животных

По информации надзорного ведомства, департамент городского хозяйства и экологии подписал контракт с одной из организаций, название которой не разглашается. При этом условия соглашения отличались от сведений, размещённых в Единой информационной системе в сфере закупок.
В результате на подрядчика были возложены дополнительные обязательства, что повлекло для него лишние расходы. По итогам проверки должностное лицо департамента привлекли к административной ответственности за нарушение установленного порядка заключения, исполнения и изменения муниципального контракта.