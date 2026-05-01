Безопасные майские праздники на шашлыках

Майские праздники — время массовых выездов на природу. Но вместе с шашлыками приходит и серьёзная угроза лесных пожаров. Рассказываем, как приготовить мясо на углях без риска для леса и кошелька.
Расстояния: главное правило.
Закон четко регламентирует, где можно разводить огонь в лесу и рядом с ним. При использовании мангала или костра для приготовления пищи соблюдайте следующие расстояния:
· До хвойного леса или отдельных хвойных деревьев — не менее 100 метров.
· До лиственного леса или групп лиственных деревьев — не менее 30 метров.
Категорически запрещено разводить огонь под кронами хвойных деревьев — хвоя и смола воспламеняются мгновенно, и огонь быстро перекидывается на кроны.
Если вы жарите шашлык на собственном земельном участке (дача, частный дом) и используете мангал, расстояние до ближайшей постройки должно быть не менее 5 метров.
Обустройство места: зона безопасности.
Прежде чем разжигать угли, подготовьте площадку:
· Очистите территорию в радиусе 2 метров от мангала от сухой травы, листьев, веток и любого горючего мусора.
· Используйте только исправный мангал из негорючего материала, без сквозных трещин и прогаров.
· Держите под рукой средства тушения: ведро с водой, лопату, огнетушитель или ёмкость с песком.
Когда жарить шашлык в лесу нельзя.
Есть ситуации, когда разведение огня запрещено полностью:
При введении особого противопожарного режима. В 2026 году такой режим уже действует или вводится с майских праздников во многих регионах: Ивановская область (с 30 апреля), Бурятия (с 1 апреля), Марий Эл (с 1 мая) и других. В период действия режима запрещены любые костры и мангалы, даже на собственных участках. Штрафы в этот период достигают 40 000−50 000 рублей для граждан.
При сильном ветре. Если скорость ветра превышает 10 метров в секунду, разводить огонь категорически запрещено.
На торфяных почвах. Торфяные пожары уходят под землю, тушить их самостоятельно невозможно.
Как правильно потушить костёр.
Это самый важный этап, который многие игнорируют. Чтобы костёр не разгорелся снова после вашего ухода:
1. Залейте костёр водой, не жалейте жидкости.
2. Перемешайте угли и золу, залейте ещё раз.
3. Убедитесь, что все угольки, угли и бревна мокрые.
4. Прикоснитесь к остаткам костра тыльной стороной ладони — вы не должны чувствовать тепло. Если чувствуете — нужно тушить дальше.
Никогда не засыпайте костёр снегом или землёй, не залив его водой — под слоем земли или снега огонь может тлеть часами и разгореться снова.
Ответственность за нарушение.
Штрафы в 2026 году выросли. За обычное нарушение правил пожарной безопасности гражданин заплатит от 5 000 до 15 000 рублей. Но если нарушение произошло во время особого противопожарного режима, сумма возрастает до 40 000−50 000 рублей. А если по вашей вине начался пожар и сгорело чужое имущество — может наступить уголовная ответственность по статье 168 УК РФ.
Соблюдайте эти нехитрые правила, и майские шашлыки останутся только приятным воспоминанием, а не поводом для разговора с инспектором.