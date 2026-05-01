Безопасные майские праздники на шашлыках

При введении особого противопожарного режима. В 2026 году такой режим уже действует или вводится с майских праздников во многих регионах: Ивановская область (с 30 апреля), Бурятия (с 1 апреля), Марий Эл (с 1 мая) и других. В период действия режима запрещены любые костры и мангалы, даже на собственных участках. Штрафы в этот период достигают 40 000−50 000 рублей для граждан.