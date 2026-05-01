На Камчатке запустят руководство по взаимодействию с дикой природой

Проект «Дикая Камчатка» по обучению туристов правилам безопасного взаимодействия с природой, в частности, с медведями, завершает подготовку к запуску информационной кампании, сообщили в пресс-службе форума «Экосистема. Заповедный край». Сохранение уникальных природных комплексов и биологического разнообразия входит в число задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
Идея социально-информационного проекта «Дикая Камчатка» родилась у Александра Тарасова во время форума «Экосистема. Заповедный край». Впервые оказавшись на полуострове, он столкнулся с дефицитом понятной и доступной информации о правилах поведения при встрече с хищниками.
«Все говорили о двух вещах: невероятных вулканах и медведях. Я вдруг остро почувствовал, что сам ничего толком не знаю о том, как правильно вести себя в дикой среде. Так появилась идея создать удобное руководство, которое поможет каждому чувствовать себя уверенно и безопасно», — делится Тарасов.
В основу «Дикой Камчатки» легло многоаспектное исследование. В ходе разработки продукта команда изучила научные данные о поведении медведей, проанализировала реальные истории встреч человека с хищником и выявила основные ошибки туристов.
При разработке авторы проекта также учли и структуру туристического потока на полуострове — руководство было переведено на английский и китайский языки, чтобы сделать его доступным для иностранных туристов и расширить влияние проекта на международном уровне. При адаптации версии для путешественников из КНР команда учитывала особенности национального менталитета. Все материалы уже находятся в открытом доступе в официальном сообществе проекта «Дикая Камчатка» во ВКонтакте.
В настоящее время проект находится на этапе финальной упаковки брендинга перед стартом активного туристического сезона. По мнению создателей, инициатива имеет все шансы стать новой визитной карточкой региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.