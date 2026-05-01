Шестой сезон «Флагманов образования» стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовал шестой сезон проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщает правительство Хабаровского края. К участию приглашаются учащиеся от 14 лет, студенты, молодые и опытные педагоги, управленцы, а также специалисты из сфер воспитания, культуры, спорта и молодёжной политики. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Регистрация на новый сезон уже открыта на официальном сайте. В этом году расширены форматы участия: появился командный конкурс, запущены новые направления и обновлены цифровые сервисы проекта. Участники будут работать над созданием воспитательных практик и мероприятий, направленных на формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения.
В прошлом сезоне от Хабаровского края было подано 1645 заявок на участие. По итогам 2025 года три участника из региона стали победителями конкурсных треков, а два представителя края вошли в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования», объединяющее 292 специалиста из 75 регионов. В текущем году состав сообщества будет расширен по результатам конкурсного отбора.
Новые направления шестого сезона включают командный конкурс «Флагманы образования» для коллективов, готовых внедрять воспитательные практики, «СпортТрек» для специалистов и студентов, работающих с детьми и молодёжью в сфере физической культуры и спорта, а также индивидуальный конкурс «Учить и учиться», рассчитанный на начинающих педагогов, старшеклассников и опытных учителей.
В рамках проекта участникам в течение года станут доступны обновлённые цифровые ресурсы: каталог возможностей, курс «Сферум в МАХ», библиотека контента. В 2026 году планируется запуск образовательных курсов «Культура» и «Государство», после прохождения которых участники получат сертификаты.
